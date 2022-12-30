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  4. Son dakika: Türkiye'ye iade ediliyor! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında karar verildi

Son dakika: Türkiye'ye iade ediliyor! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında karar verildi

30.12.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Arnavutluk'ta yakalanan, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Durres Temyiz Mahkemesi karar verdi. Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı.

Son dakika haberi: Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım’da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

(AA)

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Faruk Fatih Özer

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