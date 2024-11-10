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  4. SON DAKİKA | Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayında mahkemeden ara karar çıktı!

SON DAKİKA | Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayında mahkemeden ara karar çıktı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
10.11.2024 01:32
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Son dakika: Türkiye'nin takip ettiği Narin Güran davasında ara karar çıktı. Davada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verildi.

SON DAKİKA | Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayında mahkemeden ara karar çıktı!

Son dakika: Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına sanıklar ve avukatların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Türkiye'nin takip ettiği Narin davasında mahkemeden ara karar çıktı.

İŞTE MAHKEMENİN KARARLARI!

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran
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