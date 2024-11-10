SON DAKİKA | Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayında mahkemeden ara karar çıktı!

Son dakika: Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına sanıklar ve avukatların savunmalarının alınmasıyla devam etti.
Türkiye'nin takip ettiği Narin davasında mahkemeden ara karar çıktı.
Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.