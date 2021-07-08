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Son Dakika: Turkovac'ın Faz 3 aşaması gönüllülere uygulanmaya başlandı

08.07.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini "Turkovac" olarak duyurduğu yerli aşının Faz 3 aşaması İstanbul'da gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Son Dakika: Turkovac'ın Faz 3 aşaması gönüllülere uygulanmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 aşısı Turkovac'ın, Faz 3 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen uygulamaya 10 gönüllü katıldı. Gönüllülerden biri, "Sağlık Bakanlığı'mızın çalışmasını duyduğumuzdan bu yana yerli aşıyı bekliyordum. Sıram bugün geldi, yerli aşıyı vurdurdum memnunum. Herkese yerli aşıyı tavsiye ederim. Aşı sonrası bir sıkıntım yok" dedi.

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"YAKLAŞIK 40 BİN KİŞİYİ BU ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLMESİ AMAÇLANIYOR"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, "Salgınla ilgili mücadelede dünya bazından aşılama oranlarının en başarılı ülkelerinden biriyiz. Yaygın kullanım öncesi Faz-3 aşamasına gelmiş ilk yerli aşımız olan Turkovac'ın gönüllü olan vatandaşlarımızın aşılanması için buradayız. Faz-3 laboratuvarımızda gönüllü olan vatandaşlarımızın bütünü aşılamak için burada özel bir ekip kurduk. Hastaların takibi için oluşturulan bu alanlarda aşı gönüllülerimizi aşılıyoruz. Faz-3 çalışmasında yaklaşık 40 bin gönüllünün neticeleri ile bu aşı hızlıca yaygın olarak kullanılacağını düşünüyoruz. Bu aşamada gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı hastanemize davet etmek istiyoruz. E-nabız üzerinde başvurular alınıyor. Yaklaşık 40 bin kişiyi bu çalışmaya dahil edilmesi amaçlanıyor. Bu çalışmaların süresi hızımıza bağlı. Bu anlamda bugün 10 kişi aşılanacak" dedi.

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Üçüncü faz çalışmalarının 22 Haziran'da başladığını söyleyen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akadoğan, "Bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için ilk gönüllüler alınacak. Aşımız Türkiye'nin yerli kovid- 19 aşısı. Konuyla ilgili başka çalışmalarımızda mevcut. Yine ARGE çalışmaları devam eden aşı çalışmaları var. Bu çalışmalar önemi ise özellikle aşı noktasında bilimsel bilginin oluşması noktasında oldukça anlamlı çalışmalar" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE 30 MERKEZDE FAZ-3 ÇALIŞMALARININ DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"

Prof. Dr. Erhan Akadoğan, "Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız e-nabız üzerinden başvuru yapabiliyor. Gönüllü olmak için bazı kriterler var. Ülkemizde çok hızlı bir aşı çalışması yürütüyoruz. Ancak gönüllü olabilmek için aşı olmama şartımız var. Yine gönüllünün antikorunun pozitif olmaması, kovid-19 geçirmemesi, 18- 55 yaş arasında olması gerekiyor. Vatandaşlarımız eğer bu kriterleri sağlıyorsa gönüllü olmaya hak kazanıyor. Şu an 1 milyon üzerinde kişi aşı olmak istiyor. Tabi bu kriterleri sağlayan kişi sayısı çok daha az. Türkiye'de 30 merkezde Faz-3 çalışmalarının devam etmesi bekleniyor. TÜSEB tarafından desteklenen bu çalışma geleneksel bir teknikle geliştirildi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hayırlı olsun
amin
izmirede gelsin
Atatürk bilge adamdı. "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz " demesinde, "ben yalnızca Türk aşısını olurum" u aramak lazım.

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