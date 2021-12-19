Son Dakika: Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı! Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat arttıracak

Son Dakika haberi: Türksat 5B haberleşme uydusu uzaya fırlatıldı. Fırlatma Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden saat 06.58'de gerçekleşecekleşt. Türksat 5B uydusu, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatıldı.

42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydu, Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla artıracak.

Türksat 5B, sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip.

Uydunun 35 yılın üzerinde manevra ömrü var. Uyduyla birlikte ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda "yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanlar" da uzaya gönderilecek.

"TÜRKİYE’NİN İLETİŞİM KAPASİTESİ 15 KATINA ÇIKACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu uydu ile Türkiye’nin iletişim kapasitesinin 15 katına çıkacağını söyledi.

Karaismailoğlu, "İletişimin karasal ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz, karada internet ve iletişim yapısı türksat 5B kapsamı alanına giren heryerde kesintisiz sağlanacak. Böylece gemilerde, uçaklarda karasal ulaşmayan dağ ve doğal internet kapsama alanı olan heryerde geniş bant internet ve iletişim uçtan uça sağlanabilecek" dedi.

TÜRKSAT 6A UYDUSU

Karaismailoğlu, yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A'ya ilişkin de son gelişmeleri paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, "6A'nın uzayda yerini alacağı günler çok yakın. Artık test aşamasına geçtik. 2023 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Hindistan'ı içine alan doğu kapsama alanı ile uydu kapsama alanımız çok daha da genişleyecek" diye konuştu.

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