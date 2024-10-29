Son dakika... Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi! O anlara ait görüntüler paylaşıldı

Türkiye'nin teröre karşı verdiği kararlı mücadele devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan hain terör saldırısında sonra PKK hedefleri tek tek vurulmaya başlandı ve birçok terörist etkisiz hale getirildi.

TURUNCU KATEGORİDEKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turcun kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Bakan Yerlikaya, "Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan (Kod adlı) İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi (Kod adlı) Recep Kipçak isimli PKK’lı teröristler Siirt ili Pervari kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-24” operasyonunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Yerlikaya açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından J-SİHA destekli ve Jandarma ATAK Taaruz Helikopterleri himayesinde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilen, JÖH, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik korucularıyla icra edilen temas aramasında etkisiz hale getirilen teröristlerin; Sözde Botan Eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile erzak/malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri, 13 Eylül 2023 tarihinde, Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında oldukları tespit edildi.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HAL GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız"