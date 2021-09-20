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Son Dakika: Turuncu ve gri kategorideki iki terörist öldürüldü

20.09.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Siirt'in Pervari ilçesindeki operasyonda turuncu ve gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öldürülen teröristlerden birinin Duran Kalkan'ın korumalığını yapmış olduğu tespit edildi.

Son Dakika: Turuncu ve gri kategorideki iki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında turuncu ve gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül tarihinde; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Turuncu Kategorideki Terörist de Etkisiz Hale Getirilenler Arasında
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde Sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edilmiştir.

DURAN KALKAN'IN KORUMALIĞINI YAPMIŞ

Teröristin 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yaptığı belirlenmiştir.

Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlarda Gri Kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu tespit edilmiştir.

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Siirt
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