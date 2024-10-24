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  4. SON DAKİKA: TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren kadın teröristin adı Mine Sevjin Alçiçek! O da PKK'lı çıktı

SON DAKİKA: TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren kadın teröristin adı Mine Sevjin Alçiçek! O da PKK'lı çıktı

24.10.2024 14:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamada, erkek teröristin kimliğinin tespit edildiğini aktardı ve "PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" dedi. Bakan Yerlikaya bu açıklamasından kısa bir süre sonra bir açıklama daha yaptı ve kadın teröristin de kimliğinin belirlendiğini duyurdu. Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren kadın teröristin adı Mine Sevjin Alçiçek! O da PKK'lı çıktı

Dün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler olay yerine gasp ettikleri taksi ile geldi.

Taksiden inen biri kadın, biri erkek 2 terörist etrafa ateş açmaya başladı. 2 terörist de öldürüleceğini anladıktan sonra üzerlerindeki bombaları patlattı ve kendilerini infilak ettirdiler.

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"ERKEK TERÖRİSTİN KİMLİĞİ PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ROJGER KOD ADLI ALİ ÖRNEK"

Yaşanan gelişmelerin arından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün açıklamada bulundu ve erkek teröristin kimliğinin belirlendiğini söyledi. Bakan Yerlikaya konuyla ilgili paylaşımında, "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!" ifadelerini kullandı.

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KADIN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ DE BELLİ OLDU: MİNE SEVJİN ALÇİÇEK

Bakan Yerlikaya bu paylaşımında kısa süre sonra kadın teröristin kimliğinin de belirlendiğini aktardı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

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"İKİ TERÖRİSTİN DE PKK ÜYESİ OLDUĞU NETLEŞTİ"

TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.
Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

"ONDAN GERİYE BİR EL PARÇASI KALIYOR"

Öte yandan saldırının detaylarını aktaran Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Fevzi Çakır şu ifadelere yer vermişti:

‘Kaç terörist vardı?’ sorusuna net cevap da verecek olursak; net olarak söylüyorum güvenlik kaynaklarından teyitli bir şekilde 2 terörist geldi. Biri kadın diğeri erkek olmak üzere araçtan iner inmez G1 nizamiyesine doğru hareket ettiler. İlk anda gerçekleşen patlamada kadın terörist kendisini patlatıyor çünkü güvenlik görevlisi kendisini vuruyor. Anlıyor ölecek üzerindeki bombayı patlatıyor. Zaten üzerinde de çok sayıda el bombası olduğu için vücut bütünlüğü bütünüyle parçalanıyor. Sadece ondan geriye bir el parçası kalıyor. Sağlam bulunan parça olarak söylüyorum. Zaten o el de şu an kimlik tespiti yapabilmek için en önemli parça.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara TUSAŞ
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