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  4. Son dakika... TUSAŞ teröristleri kandırmak için sevgili rolü yapmış! Taksiciyi şehit etmişler

Son dakika... TUSAŞ teröristleri kandırmak için sevgili rolü yapmış! Taksiciyi şehit etmişler

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
23.10.2024 19:50
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Bugün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. TUSAŞ'ın önüne taksi ile gelen teröristler, araçtan inerek etrafa ateş açmaya başladı. 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin kullandığı taksi şoförünün akıbeti de merak ediliyordu. Gelen son bilgilere göre teröristler taksi durağına el ele giderek sevgili görüntüsü vermiş. Taksi şoförünün cansız bedeninin ise aracın arka koltuğunda olduğu öğrenildi.

Son dakika... TUSAŞ teröristleri kandırmak için sevgili rolü yapmış! Taksiciyi şehit etmişler

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve ardından da silah sesleri duyuldu. Kısa sürede olayın terör saldırısı olduğu aktarılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 şehidmizin, 14 yaralımızın olduğunu aktardı.

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Görüntülerde teröristlerin ticari taksi ile TUSAŞ'a geldiği ve araçtan inerek ateş etmeye başladığı görüldü. Öte yandan saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

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DURAĞA EL ELE GİDİP SEVGİLİ ROLÜ YAPMIŞLAR

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre teröristlerin saat 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü vererek el ele durağa geldikleri ve sırt çantalarıyla birlikte şehir merkezine gitmek istediklerini belirterek taksiye bindikleri ortaya çıktı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ İNFAZ ETTİLER

Erkek terörist şoförün yanına, kadın terörist ise arka koltuğa oturdu. Kadın terörist tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförünü infaz etti.

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ŞOFÖRÜN CANSIZ BEDENİNİ ARKA KOLTUĞA KOYDULAR

Şoförü arka koltuğa yatıran erkek terörist direksiyon başına geçerek yola devam etti. TUSAŞ önünde inen teröristler etrafa gelişi güzel ateş ederek içeriye doğru ilerledi. Diğer terörist ise giriş kapısına bombalı saldırı düzenledi. Çevredeki tüm güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

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Şoför terör saldırısı TUSAŞ taksi
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