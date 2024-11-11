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  4. SON DAKİKA | Tutuklanmış, yerine kayyum atanmıştı! Ahmet Özer'e yeni soruşturma

SON DAKİKA | Tutuklanmış, yerine kayyum atanmıştı! Ahmet Özer'e yeni soruşturma

11.11.2024 12:57
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Son dakika haberi: Yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nda açılan soruşturmada "terörizmin finansmanı" iddiası yer aldı.

SON DAKİKA | Tutuklanmış, yerine kayyum atanmıştı! Ahmet Özer'e yeni soruşturma

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.

Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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