Son dakika | Önce tutuklandı, şimdi görevden uzaklaştırıldı! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yeni karar

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde yer alan ihale yolsuzluğu operasyonuyla ilgili gelişmeler sürüyor.

RIZA AKPOLAT İÇİN YENİ KARAR

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la ilgili yeni gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akpolat görevden uzaklaştırıldı.

Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Görevden Uzaklaştırılması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Bu karar doğru bir adım Sadece soruşturmanın sonuçlarını beklemek gerekir Diğer belediye başkanlarını da etkiler

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.