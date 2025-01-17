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  4. Son dakika | Önce tutuklandı, şimdi görevden uzaklaştırıldı! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yeni karar

Son dakika | Önce tutuklandı, şimdi görevden uzaklaştırıldı! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yeni karar

17.01.2025 17:39
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Son dakika | Önce tutuklandı, şimdi görevden uzaklaştırıldı! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yeni karar

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde yer alan ihale yolsuzluğu operasyonuyla ilgili gelişmeler sürüyor.

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RIZA AKPOLAT İÇİN YENİ KARAR

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la ilgili yeni gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akpolat görevden uzaklaştırıldı.

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Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Görevden Uzaklaştırılması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu karar doğru bir adım
Sadece soruşturmanın sonuçlarını beklemek gerekir
Diğer belediye başkanlarını da etkiler

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Rıza Akpolat
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