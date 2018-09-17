Son dakika! Tutuklu bulunan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in davaları birleştirildi

Karşı gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Eren Erdem hakkında FETÖ'ye “bilerek isteyerek yardım etme, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek”, “silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Karşı gazetesi sahibi ve çalışanları hakkında da ayrı bir iddianame hazırlanmış ve bu dava da 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.
Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın Eren Erdem'in yargılandığı mahkemede görülmesini istemişti. İki mahkeme arasındaki uyuşmazlığın çözülmesi ve yargılama yerinin belirlenmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilen dosya karara bağlandı.
İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, iki davanın birleştirilmesine Eren Erdem'in Karşı gazetesi çalışanları ile birlikte İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.
Kararda şu ifadelere yer verildi: “Her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıkları ve suçları yönünden şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan ve davaların birlikte yürütülmesinde usul ekonomisi yönünden yarar, maddi hakikatin tespiti için zorunluluk görüldüğünden, birleştirilmesine, davanın İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya üzerinden yürütülmesine, karar verildi.”
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