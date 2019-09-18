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Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangınla birlikte peş peşe patlamalar yaşanırken, bölgede bulunan 15 araç alevler arasında kaldı.

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

İstanbul'da yangın alarmı... Ajanslar tarafından duyurulan son dakika gelişmesine göre Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

tuzla

İHA muhabiri Halit Aslan'ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre, yangınla birlikte peş peşe patlamalar yaşanırken, bölgede bulunan 15 araç alevler arasında kaldı.

Ayrıntılar geliyor..

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