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  4. Son dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanmıştı! Ekşi Sözlük'e de erişilemiyor

Son dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanmıştı! Ekşi Sözlük'e de erişilemiyor

08.02.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından sosyal medya kullanımı oldukça artmıştı. Twitter'da yaşanan erişim sorununun ardından sosyal paylaşım platformu Ekşi Sözlük'e de erişilemiyor.

Son dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanmıştı! Ekşi Sözlük'e de erişilemiyor

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Twitter daha yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştı. Ancak Twitter'da akşam saatlerinde erişim sıkıntısı yaşanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz şu anda afeti yönetiyoruz bununla ilgili kurumlar var onlar daha detaylı bilgi verebilir benim öğrendiğim bazı teknik sorunlar var biz burada afet yönetmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EKŞİ SÖZLÜK'E ERİŞİM ENGELİ

Twitter gündemdeyken bir erişim sorunu da Ekşi Sözlük'te yaşandı. Siteye girmek isteyenler erişim problemiyle karşı karşıya kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ekşi Sözlük

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