Son Dakika: Twitter çöktü mü? Bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlayamıyor! Twitter neden açılmıyor?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter'da bazı kullanıcıların yaşadığı sorun merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlayamazken "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

TWITTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter'daki bazı sosyal medya medya kullanıcılarının yaşadığı sorunda Twitter'da ana sayfanın güncellenemediği ve Twitter'a giriş yapılamadığı fark edildi.

Twitter'da yaşanan sorunla ilgili sosyal medya platformundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

