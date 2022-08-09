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Son Dakika: Twitter çöktü mü? Bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlayamıyor! Twitter neden açılmıyor?

09.08.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Twitter'da bazı kullanıcıların Twitter'a giriş yapamadığı görüldü. Çok sayıda kullanıcı "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtını ararken konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılamadı. İşte Twitter'da yaşanan sorun ve konuyla ilgili tüm detaylar...

Son Dakika: Twitter çöktü mü? Bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlayamıyor! Twitter neden açılmıyor?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter'da bazı kullanıcıların yaşadığı sorun merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlayamazken "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

TWITTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter'daki bazı sosyal medya medya kullanıcılarının yaşadığı sorunda Twitter'da ana sayfanın güncellenemediği ve Twitter'a giriş yapılamadığı fark edildi.

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Twitter'da yaşanan sorunla ilgili sosyal medya platformundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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