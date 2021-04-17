Son Dakika: Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim problemi

Sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye saati ile 03:00 sıralarında dünya çapında erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcıların ana sayfa akışı gerçekleşmezken bazı kullanıcılar ise bildirimler bölümüne giriş yapamadı.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama geldi. Reuters'ın geçtiği habere göre, Twitter'dan yapılan açıklamada tweet'lerin yüklenemediği ve sorunun yakın zamanda çözülmesi için çalıştıkları belirtildi.

Twitter'da akış zaman zaman güncellenirken, kullanıcılar sayfalarında aşağıdaki hata ile de karşılaştı.

Saatler geçmesine rağmen sorun tam olarak çözülebilmiş değil. Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken bazı kullanıcılar ise giriş yapsa bile tweet atamıyor.



