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Son Dakika: Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim problemi

17.04.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye saatiyle ile 03:00 sıralarında başlayan sorun halen tam olarak çözülebilmiş değil. Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken bazı kullanıcılar ise giriş yapsa bile tweet atamıyor.

Son Dakika: Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim problemi

Sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye saati ile 03:00 sıralarında dünya çapında erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcıların ana sayfa akışı gerçekleşmezken bazı kullanıcılar ise bildirimler bölümüne giriş yapamadı.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama geldi. Reuters'ın geçtiği habere göre, Twitter'dan yapılan açıklamada tweet'lerin yüklenemediği ve sorunun yakın zamanda çözülmesi için çalıştıkları belirtildi.

Twitter'da akış zaman zaman güncellenirken, kullanıcılar sayfalarında aşağıdaki hata ile de karşılaştı.

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Saatler geçmesine rağmen sorun tam olarak çözülebilmiş değil. Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken bazı kullanıcılar ise giriş yapsa bile tweet atamıyor.


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