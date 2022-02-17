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Son Dakika: Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu! "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatası...

17.02.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor. Bu nedenle kullanıcılar tarafından "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bazı kullanıcılar, Twitter'da yaşanan problem sonrası "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısıyla karşılaştı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu! "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatası...

Son dakika haberi: Twitter'daki tweetleri görmek isteyen bazı kullanıcılar tweetlere erişim sorunu yaşıyor. Söz konusu problem nedeniyle "Twitter çöktü mü?" şeklinde sorular sorulmaya başlandı. Bu nedenle çok sayıda kullanıcı, Twitter'daki erişim sorununu araştırıyor. İşte Twitter'daki sorunla alakalı son dakika gelişmesinin detayları...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da tweetleri görüntülemek isteyen bazı kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı ile karşı karşıya kaldı.

Öte yandan bazı hesapların uygulamaya ve internet sitesine hiç erişim sağlayamadığı, bazılarında ise bağlantının yavaş olduğu ve medyaların yüklenmediği ifade ediliyor.

Sorunun kaynağı ve çözümü araştırılırken konuyla ilgili Twitter'dan da resmi bir açıklama bekleniyor. Problemle ilgili henüz Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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