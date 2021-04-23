Son Dakika! Twitter resmen Türkiye'de: Şirket kuruldu, temsilci belli oldu

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında geçen ay temsilci atayacağını duyuran sosyal ağ Twitter, Türkiye’de resmen şirket kurdu. Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi, 22 Nisan itibarıyla faaliyetlerine başladı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ilgili kaydına göre Twitter’ın Türkiye’deki merkezi Levent’teki Kanyon ofisinde bulunuyor.
Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre Twitter’ı Türkiye’de tüzel kişilik adına ABD'nin San Francisco şehrinde yaşayan Kevin Cope temsil edecek.