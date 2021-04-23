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  4. Son Dakika! Twitter resmen Türkiye'de: Şirket kuruldu, temsilci belli oldu

Son Dakika! Twitter resmen Türkiye'de: Şirket kuruldu, temsilci belli oldu

23.04.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacağını açıklamasının ardından resmen şirket kurdu. Dün, Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi’nin kuruluşunu tescil ettiren sosyal ağın Türkiye temsilcisi de belli oldu.

Son Dakika! Twitter resmen Türkiye'de: Şirket kuruldu, temsilci belli oldu

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında geçen ay temsilci atayacağını duyuran sosyal ağ Twitter, Türkiye’de resmen şirket kurdu. Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi, 22 Nisan itibarıyla faaliyetlerine başladı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ilgili kaydına göre Twitter’ın Türkiye’deki merkezi Levent’teki Kanyon ofisinde bulunuyor.

TEMSİLCİ DE BELLİ OLDU

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre Twitter’ı Türkiye’de tüzel kişilik adına ABD'nin San Francisco şehrinde yaşayan Kevin Cope temsil edecek.

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