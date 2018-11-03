Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugün Uganda Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp'in sosyal medyada tepki çeken fotoğrafları hakkındaki soruya yanıt verdi:

"Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır."



