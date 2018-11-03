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Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi'nin 29 Ekim Resepsiyonu'nda Antik Yunan kıyafeti giymesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Derhal soruşturma başlatıldı, Büyükelçi geri çağrıldı" denildi

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugün Uganda Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp'in sosyal medyada tepki çeken fotoğrafları hakkındaki soruya yanıt verdi:

"Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır."


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Uganda uganda büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
böyle mallar bu görevlerde
Gayesi nedir.
heh bi ugandamız eksikti her şey bittii ,,..!
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