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  4. SON DAKİKA | UKOME'de kabul edildi! İstanbul'da taksilerde yeni dönem: Dolu, boş ya da rezerve yazacak

SON DAKİKA | UKOME'de kabul edildi! İstanbul'da taksilerde yeni dönem: Dolu, boş ya da rezerve yazacak

26.01.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İBB’nin “Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi” UKOME’de görüşülen karar sonrasında oy çokluğuyla kabul edildi. Bu çerçevede taksilerin tepelerinde dolu, boş, rezerve gibi ifadeler yer alacak. Uygulama ile taksilerde yolcu seçme, yolcu almama gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

SON DAKİKA | UKOME'de kabul edildi! İstanbul'da taksilerde yeni dönem: Dolu, boş ya da rezerve yazacak

Son dakika hbaeine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülen, 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' kabul edildi.

Oy çokluğuyla kabul edilen teklifle, 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak.

Lambalarda araçta yolcu varsa dolu, yolcu yoksa boş, yolcu almaya gidiyor ise rezerve yazısı yazacak.

Böylece, uygulama sonucunda taksilerde yolcu seçme, yolcu almama gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

DHA

İstanbul'da taksilerde yeni dönem İstanbul'da taksilerde yeni dönem

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