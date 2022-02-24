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SON DAKİKA | Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Hepimiz savaş içindeyiz, hayalet dünya bitti

24.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bugünü hiçbir zaman unutmayın. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Hepimiz savaş içindeyiz, hayalet dünya bitti" dedi.

Son dakika: Rusya, bugün sabah saatlerinde Donbass'a yönelik askeri operasyon başlattı. Putin'in açıklaması sonrası Ukrayna'nın birçok kentinden özellikle başkent Kiev'den saldırı haberi geldi. Son duruma ilişkin açıklamalar yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar "Bugünü hiçbir zaman unutmayın. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Hepimiz savaş içindeyiz, hayalet dünya bitti!" diye konuştu.

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Bodnar'ın açıklamasından satır başları:

"RUSYA'DA CİDDİ KAYIPLAR SÖZ KONUSU"

"5 savaş uçağı ve 2 helikopteri düşürdük. 3 tank vuruldu ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine ait birkaç kamyon yok edildi. Savunma ve güvenlik sistemlerimiz çalışıyor. Rusya'da ciddi kayıplar söz konusu. Sivil halk arasından da kayıplar verdik. Kiev'den teyit aldıktan sonra son bilgileri paylaşacağız. İnternette gerçeği yansıtmayan birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Rusya aynı zamanda internet üzerinden enformasyon savaşını da başlattı. Resmi kaynakları takip etmek daha doğru. Size karşı tamamen açık olacağım.

Son dakika haberi: Ve beklenen oldu savaş uçağı düşürüldü! Rusya - Ukrayna savaşında üçüncü hat... Ve beklenen oldu savaş uçağı düşürüldü! Rusya - Ukrayna savaşında üçüncü hat...

"24 ŞUBAT'TA DÜNYA DEĞİŞTİ"

Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımıyla bu savaşı kazanacağız! Bugünü hiçbir zaman unutmayın. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Hepimiz savaş içindeyiz, hayalet dünya bitti!"

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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