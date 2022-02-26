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  4. Son Dakika: Ukrayna büyükelçisinden '3. Dünya Savaşı' çıkışı! 'Rusya soykırım yapıyor'

Son Dakika: Ukrayna büyükelçisinden '3. Dünya Savaşı' çıkışı! 'Rusya soykırım yapıyor'

26.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Rusya'nın saldırısını soykırım olarak nitelendiren Bodnar, "Ukrayna’ya karşı yapılan bir savaş değil 3. Dünya Savaşı'dır. Bu savaşın başka ülkelere yayılmaması tüm dünyaya bağlı" açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Ukrayna büyükelçisinden '3. Dünya Savaşı' çıkışı! 'Rusya soykırım yapıyor'

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üçüncü gününde hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bodnar, tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Bodnar'ın açıklamaları şu şekilde;

Barışçıl bir eylemde toplandık. Ukrayna’daki savaşa karşı protesto ediyoruz. Bugün Ukrayna’da 3 gündür rus federasyonu devam ediyor. Bu Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Bugün Onlarca sivil hayatını kaybetti. Ukrayna’da tüm yaşayan halklar Ruslar da dahil bu savaştan zarar görüyorlar.

Ukrayna’ya karşı yapılan bir savaş değil 3. dünya savaşıdır. Belarus şuan bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan’ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılmaması tüm dünyaya bağlı.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyükelçilik adına hesap oluşturacağız. Yardım etmek isteyen bağış yapmak isteyenler oraya yatıracaklar. Ukrayna’ya yardım edin, Saldırgan devleti görmezden gelin.

Bugün Ukrayna’daki tüm büyük şehirlerde gece boyunca savunma devam ediyordu. Düşman büyük şehirleri ele geçirme girişimlerinde bulundu. Bu saldırılara dayandık silahlı kuvvetlerimiz şuan savunmaya devam ediyor. Gece boyunca Ukrayna’daki bazı havaalanlarına paraşütçüler inmek istedi. Düşman 2 savaş kargo uçağı düşürüldü. Can kaybı yaklaşık 300 oldu.

Aynı zamanda denizden saldırmaya çalışan bot imha edildi. Rusya’nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü. Görünen o ki kendi aralarında yeterince Rus asker bulunmamakta. Ukrayna Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız, Vakanlarımız şu an yerlerindeler çalışıyorlar. Ülkemizi yönetmeye devam ediyor. Rus propagandasına inanmayın. Ukrayna’ya güvenin. Galibiyet bizden yana olacak. Biz kazanacağız.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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