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Son dakika: Ukrayna'da büyük patlama! Nükleer saldırı mı yapıldı?

01.03.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan, ülkenin doğusundaki Harkov'da büyük bir patlama meydana geldi. Rusya ile Ukrayna ordusu arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bölgedeki patlamanın şiddeti kameralara yansıdı. Akıllara "Nükleer saldırı mı?" soruları geldi.

Son dakika: Ukrayna'da büyük patlama! Nükleer saldırı mı yapıldı?

Son dakika... Ukrayna'nın kuzey doğusunda yer alan Harkov kentinin Chuhuiv bölgesinde, Rus ordusunun bombardımanı sonrası büyük bir patlama meydana geldi.

Çatışmaların yoğunlaştığı Ukrayna'nın ikinci büyük şehir Harkov'da, Rus unsurlarının ağır bombardımanı sürüyor.

MANTAR BULUTUNU ANDIRAN GÖRÜNTÜ OLUŞTU

Bölge sakinleri tarafından çekilen görüntülerde, büyük bir patlamanın olduğu ve patlama sesinin dalga dalga yayıldığı kaydedildi. Patlamanın etkisiyle havada mantar bulutuna benzeye görüntüler oluştu.

"VAKUM BOMBASI KULLANIYOR"

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.

Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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