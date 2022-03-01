Son dakika: Ukrayna'da büyük patlama! Nükleer saldırı mı yapıldı?

Son dakika... Ukrayna'nın kuzey doğusunda yer alan Harkov kentinin Chuhuiv bölgesinde, Rus ordusunun bombardımanı sonrası büyük bir patlama meydana geldi.

Çatışmaların yoğunlaştığı Ukrayna'nın ikinci büyük şehir Harkov'da, Rus unsurlarının ağır bombardımanı sürüyor.

MANTAR BULUTUNU ANDIRAN GÖRÜNTÜ OLUŞTU

Bölge sakinleri tarafından çekilen görüntülerde, büyük bir patlamanın olduğu ve patlama sesinin dalga dalga yayıldığı kaydedildi. Patlamanın etkisiyle havada mantar bulutuna benzeye görüntüler oluştu.

"VAKUM BOMBASI KULLANIYOR"

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.

Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

