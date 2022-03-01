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Son dakika: Ukrayna’da korkunç semboller! 'Rus askerleri kırmızı haç çizdi’ iddiası…

01.03.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da başlayan Rus işgali altıncı gününe girerken bölgeden dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. Kiev’de mahsur kalan siviller sosyal medyadan yayınladıkları fotoğraflarla dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Rus askerlerinin Kiev’deki binalara kırmızı haç işareti koyarak saldırı yapılacak yerleri işaretlediği öğrenildi. İşte Ukrayna ve Rusya savaşından gelen son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Ukrayna’da korkunç semboller! 'Rus askerleri kırmızı haç çizdi’ iddiası…

Ukrayna'da Kiev’in çevresinde ortaya çıkan gizemli sembollerin, binaları hava saldırılarına karşı sinyal vermek için kullanıldığı bildirilen bir uyarı yayınlandı. Kiev’de halkın Rus askerleri ve Kremlin yanlısı sabotajcılar tarafından kullanıldığı iddia edilen bu sembollere dikkat etmeleri istendi.

Kiev'den gelen haberlere göre apartmanların çatılarında kırmızı haçlardan oluşan bu ürpertici sembollerin Vladimir Putin'in askerlerine yardım etmek için kullanıldığı öğrenildi.

Ukrayna’dan gelen saldırı görüntülerinin ardından şimdi de bu işaretlerin ürkütücü fotoğrafları ortaya çıktı. Twitter'da paylaşılan bir videoda binanın gaz borularında Rus yanlısı bu sembolleden olduğu iddia edildi.

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Bu gelişmelerin ardından, Kiev yerel yönetimi sosyal medyada bir uyarı yayınlayarak çatıya erişimi olan yüksek binalarda oturanların çatılarında herhangi bir tabela ya da sembol olup olmadığını acilen kontrol etmeleri istendi. Başka bir uyarı da ise, ‘tabelalar üzerindeki etiketler boyanabilir veya yansıtıcı bantla kaplanabilir’ ifadeleri kullanıldı.

The Sun'ın haberine göre ise bölge sakinlerinden bu işaretlerin bulunduğu yerleri veya üzerini toprak gibi malzemelerle örtmeleri istendi.

Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko hafta sonu yaptığı açıklamada vatandaşlara bir çağrıda bulunarak işaretlenen bu yerleri bildirip, fotoğraflarını çekerek kolluk kuvvetlerine göndermelerini istedi. Ayrıca bu işaretleri yapmış olabilecek şüphelileri biliyorlarsa ihbar etmeleri de vatandaşlardan istendi.

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"Ukrayna'da, özellikle başkentte, hem konutların hem de iş yerlerinin doğrudan sokaklarına ve binalarına çıkan işgalcilerin ve tespit edilen işaretlerin sayısının da arttığı öğrenildi.

Klitschko ise Ukraynalı ‘işbirlikçileri’ ihanet ile suçlamaya devam ederek ve Putin'in askerlerine yardım eden herkesin tutuklanacağını açıkladı.

Rusya’nın işgalci güçlerinin saldırılarını ayarlamak için bu sembollerden yaptığı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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