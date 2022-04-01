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  4. SON DAKİKA | Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerle ilgili yeni gelişme! YÖK Başkanı tarih verdi

SON DAKİKA | Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerle ilgili yeni gelişme! YÖK Başkanı tarih verdi

01.04.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin yatay geçiş için 11-15 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerle ilgili yeni gelişme! YÖK Başkanı tarih verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'dan okuyan Türk öğrencilerle ilgili yaptığı açıklamada yatay geçiş şartlarını karşılamayanların Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edeceğini belirtmişti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yeni bir açıklama geldi.

TARİH BELLİ OLDU

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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