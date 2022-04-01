SON DAKİKA | Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerle ilgili yeni gelişme! YÖK Başkanı tarih verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'dan okuyan Türk öğrencilerle ilgili yaptığı açıklamada yatay geçiş şartlarını karşılamayanların Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edeceğini belirtmişti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yeni bir açıklama geldi.
YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.
Ayrıntılar birazdan...
Okuyucu Yorumları 0 yorum