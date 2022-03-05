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Son dakika! Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan Çeçenler: İntikam için geldik, sayımız artıyor

05.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya karşı Rusya saflarında savaşan Çeçenlerin yanı sıra, Rusya'ya karşı savaşan Çeçenlerin de bulunduğu öğrenildi. Kiev'de Rus güçlere karşı koyan ve Ukrayna saflarında yer alan Çeçenler, "İntikam için geldik" dedi. Kendilerine "Şeyh Mansur Taburu" diyen grubun lideri, "Putin’den intikam almak için geldik. Asker sayımızı veremem ancak her gün artıyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu 10. gününde devam ederken, bölgede kritik gelişmeler de yaşanıyor. Savaşın ilk gününden bu yana Rusya'nın yanında yanında yer alan Çeçenistan lider Ramazan Kadirov'a bağlı güçlerin yanı sıra, Ukrayna saflarında bulunan Çeçenlerin de olduğu öğrenildi. Kendilerine "Şeyh Mansur Taburu" diyen grup, Kadirov'u Çeçen olarak görmediklerini belirtirken, Kiev'e intikam için geldiklerini belirtti. İşte sıcak gelişmenin detayları...

Ukrayna’da Ruslara karşı savaşan Çeçenler tarafından kurulan Şeyh Mansur Taburu’nun komutanı Müslim Çeberlov önemli açıklamalarda bulundu. Yenişafak'ta yer alan habere göre, Ukrayna’daki savaşı Çeçenistan’da yaşanan savaşın devamı olarak gördüklerini ifade eden Çeberlov, Kiev savunması için Ukrayna Devleti tarafından çağrıldıklarını ifade etti.

Rus ordusu ile birlikte hareket eden Ramazan Kadirov’u Çeçen olarak görmedikleri ifade eden Çeberlov, “Onlar da Rus ve bizim düşmanımız” dedi.

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"SAVAŞA KATILMAK İÇİN GELDİK"

2014’te Kırım’ın ilhak edilmesiyle başlayan savaşa katılmak için Mariupol’e geldik. Burada Cahar Dudayev ve Şeyh Mansur taburunu kurduk. 2015’te barış görüşmelerinin başlamasıyla pasif duruma geçmiştik. Savaşan başlamasıyla çatışmalara dahil olduk.

"PUTİN'DEN İNTİKAM İÇİN GELDİK"

İki çeçen savaşında dört liderimiz ve binlerce insanımız şehit oldu. Putin rejiminden intikam almak için buraya geldik. Daha önce Mariupol şehrindeydik. Bu son çatışmalarla birlikte Ukrayna yönetimi bizden Kiev’e gelmemizi istedi. Şu an Kiev’deyiz. Ukrayna yönetimi ile ilişkilerimiz iyi. Asker sayımızı veremem ancak ilk başladığımızdan 2-3 kat fazlayız. Sayımız her gün artıyor. Avrupa’dan, Polonya üzerinden gelen Çeçenler var.

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"UKRAYNA DÜŞERSE..."

Amacımız Rusya’dan intikam almak. Ukrayna düşerse Rusya’nın yakın çevresindeki ülkeler egemenliklerini kaybedecekler. Çünkü 1994-95 yıllarında Cahar Dudayev bir kaç kere bu konuda uyarmıştı. Rusya’nın Çeçenistan’la kalmayacağını, Gürcistan, Kırım ve Ukrayna’nın da Rusya’nın işgale uğrayacağını söylemişti.

"RUSLAR AFALLADI"

Rusya Ukrayna ordusunun 2014 yılındaki gibi hazırlıksız olduğunu, ordunun teslim olacağını düşünüyordu. Ukrayna büyük bir karşılık verince Ruslar afalladı. Birçok Rus askeri rehin düşüyor. Aynı şekilde askeri teçhizatlarını bırakıp kaçıyor. Savaşta SİHA’ların etkisi de çok büyük.

"KADİROV ÇEÇEN DEĞİL RUS"

Putin’in desteklediği Kadirov’u Çeçen olarak görmediğini söyleyen Müslim Çeberlov, “Kadirov Rusya’nın en sadık askeri olduğunu dile getiriyor. Onu Rus olarak görüyoruz. Dolayısıyla onlar da bizim düşmanımız. Burada yaptığımız tüm operasyonları Ukrayna yönetimi ile istişare ile düzenliyoruz. Hiçbir şekilde Ukrayna’dan para filan almıyoruz” diye konuştu.

"DİRENİŞ DEVAM EDERSE KİEV'İ ALAMAZLAR"

Bölgedeki son askeri hareketliliği de aktan Çeberlov, başkent Kiev’in Rus askerleri tarafından çembere alındığı haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Büyük çatışmaların devam ettiğine dikkat çeken Çeberlov, “Kiev’in çembere alındığına yönelik haberler kesinlikle yalan. Ruslar sadece Belarus tarafından gelen yola asker yığıyor. Şu anda en büyük çatışmalar orada devam ediyor. Diğer yollar açık. Ukrayna yönetimi direnmeye devam ederse Rusya’nın Kiev’i alması mümkün değil. Eğer Ukraynalılar burayı bırakıp çıkarsa Ruslar o zaman Kiev’i alabilir” diye konuştu.

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