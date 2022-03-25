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  4. Son dakika! Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması

Son dakika! Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması

25.03.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rusya askeri hareketinin birinci ayı dolarken Ukrayna'nın başkenti Kiev'le ve kritik bölgelerle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında olduğunu, Herson bölgesinin tamamı ve Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolünde olduğunu dünyaya duyurdu.

Son dakika: Rusya'dan yapılan son açıklamada, "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." denildi. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna’daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını bildirdi.

Rusya'nın duyurduğu verilere göre, bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı. Ukrayna'daki savaşta ayrıca Rus askerlerinden 1351'inin öldüğü ve 3 bin 825'inin de yaralandığı açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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