Son dakika | Ukrayna'da yeni cephe! Belarus ordusu Ukrayna'ya saldırmaya hazırlanıyor

Son dakika: Urayna-Rusya savaşında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus ve Ukraynalı heyetlerin müzakere görüşmelerine ev sahiplik yapacak olan Belarus'un gizli bir planı olduğu iddia edildi. Pazar günü Belarus'tan fırlatılan İskender füzesi Ukrayna'daki bir havalimanını vururken ortaya atılan yeni iddia endişeyi daha da artırdı.

SON DAKİKA | BELARUS ORDUSU UKRAYNA'YA GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Tatbikat bahanesiyle on binlerce Rus askerini topraklarında ağırlayan Belarus'un orduyu savaşa hazırladığı belirtiliyor. Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Belarus ordusu bugün Ukrayna'ya girebilir.

PUTİN'İN 48 SAATLİK PLANI

İngiliz istihbaratı, Rus lider Putin'in başkent Kiev'i ele geçirmek ve Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna hükümetini devirebilmek için '48 saatlik bir plan' hazırladığını belirtiyor.

Putin'in 48 saatlik işgal planında ise Belarus kilit bir rol oynayabilir.

PARAŞÜTÇÜ ASKERLER UKRAYNA TOPRAKLARINA İNEBİLİR

Kyiv Independent gazetesi de birden fazla kaynağa dayandırdığı haberinde Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna’ya gönderilebileceğini yazdı.

Ukrayna'nın kuzeyinde sınır komşusu olan Belarus, yıllardır Rusya'nın en yakın müttefiklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Rusya lideri Putin, Ocak ayının sonlarında yaklaşık 30 bin asker, onlarca savaş uçağı ve füzelerini tatbikat bahaseniyle Belarus'a göndermiş, iki ülkenin orduları 10 günlük bir gövde gösteri yapmıştı. Rusya askerlerinin bir süre daha Belarus'ta kalacağını duyurmuş dört gün sonra da, Ukrayna işgali başlamıştı.

ZELENSKİY: LUKAŞENKO BANA SÖZ VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Pazar günü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda konuşmuş, Lukaşenko’nun "Belarus askerlerinin Ukrayna’ya girmeyeceğine dair söz verdiğini" söylemişti.

MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Öte yandan Belarus'un Gomel şehri de bugün Rus ve Ukraynalı heyet arasında yapılacak müzakere görüşmelerine ev sahipliği yapacak.

