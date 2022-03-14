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  4. Son dakika: Ukrayna'da yeni evli çiftler cepheye koşuyor! "Silah kullanmayı eşim öğretti"

Son dakika: Ukrayna'da yeni evli çiftler cepheye koşuyor! "Silah kullanmayı eşim öğretti"

14.03.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'da evlenme hazırlığı yapan gençler, nikahı kıyıp ülkelerini Rusya'ya karşı savunmak için cepheye koşuyor. Bu çiftlerden biri olan Svyatoslav Fursin (24) ve Yaryn Arieva (21) yaşadıklarını anlatırken, Arieva "Silah kullanmayı eşim öğretti. Savaştan önce çok korkuyordum. Şu an korkmuyorum" diye konuştu.

Son dakika: Ukrayna'da yeni evli çiftler cepheye koşuyor! "Silah kullanmayı eşim öğretti"

Son dakika: Rusya’nın adım adım işgal ettiği Ukrayna’da bir yandan da hayat devam ediyor. Önümüzdeki aylarda evlenmek hazırlık yapan genç çiftler, tarihi erkene alıp nikah kıyarak cepheye koşuyor. O gençlerin bir örneği de Svyatoslav Fursin ve Yaryn Arieva çifti.

DÜNYA BASININDAN BÜYÜK İLGİ

Mayıs ayında evlenme planı yapan genç çift savaşın başlamasıyla birlikte nikah kıyıp gönüllü olarak ayrı ayrı cephelere gitti. Dünya basınının da büyük ilgi gösterdiği genç çift yaşadıklarını anlattı.

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"SİLAH KULLANMAYI EŞİM ÖĞRETTİ"

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; 24 yaşında Bilgisayar mühendisi olan Svyatoslav Fursin, “Kiev’de Rus sabotajcılar var, onları tespit etmekle görevli ekibin içinde görevlendirildim. Görevim alan savunmasıydı. Bütün saldırıları püskürtmeyi başardık” diye konuştu. 21 yaşında Yaryn Arieva ise, “Silah kullanmayı eşim öğretti. Savaştan önce çok korkuyordum. Şu an korkmuyorum. Korktuğum tek eşime ve ülkeme zarar gelmesi. Orduya destek için dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Asla pes etmeyeceğiz sonuna kadar savunacağız.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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