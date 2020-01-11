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  4. Son dakika! Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki: Özür bekliyoruz

Son dakika! Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki: Özür bekliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, diplomatik kanallar vasıtasıyla resmi özür beklediklerini açıkladı.

Son dakika! Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki: Özür bekliyoruz

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, diplomatik kanallar vasıtasıyla resmi özür beklediklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna İRAN Son dakika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dilediler zaten, suçları olmadığı halde. Abd ajanlarının isu bu iki ülke arasında kriz çıkarmak için abd yaptırdı irandaki ajanlarına. zamanın da bir de aynısını yapmışlardı rus uçağını düşürmüşlerdi.
SİZ BİRDAHA İRANLILARI ÜLKENİZE SOKMAYIN ORAYADA GİTMEYİN KESİN MUHABBETİ
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