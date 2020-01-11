Son dakika! Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki: Özür bekliyoruz

Reuters haber ajans\u0131n\u0131n ge\u00e7ti\u011fi son dakika haberine g\u00f6re, Ukrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Volodimir Zelensky, diplomatik kanallar vas\u0131tas\u0131yla resmi \u00f6z\u00fcr beklediklerini a\u00e7\u0131klad\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz?\u0130ran'dan fla\u015f a\u00e7\u0131klama: U\u00e7ak kazara vurulduErdo\u011fan'a 2. kez 'K\u00fcresel M\u00fcsl\u00fcman Ki\u015filik \u00d6d\u00fcl\u00fc'
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