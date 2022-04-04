HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den 'barış müzakeresi' açıklaması! 'Rusya için daha kötü olacak'

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den 'barış müzakeresi' açıklaması! 'Rusya için daha kötü olacak'

04.04.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile sürmekte olan barış müzakerelerine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Zelenskiy, sürecin uzamasının Rusya'nın aleyhine olacağını söyledi.

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den 'barış müzakeresi' açıklaması! 'Rusya için daha kötü olacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesiyle birlikte Rus işgaline direnmeye devam ediyor. Sık sık dünyaya savaşın seyri hakkında açıklamalarda ve çağrılarda bulunan Ukrayna lideri son olarak Rusya ile barış görüşmeleri hakkında değerlendirmede bulundu.

c74cb7a7-d8c2-4d87-8711-b4af1174f14f

Zelenskiy bugün Rus güçlerinin çekildiği Buça ve İrpin kentlerini ziyaret etti. Bu bölgelerde incelemelerde bulunan Zelenskiy, Buça'dan yaptığı açıklamada savaş durumunun seyrine ilişkin net mesaj verdi.

715ef97e-0277-4497-800b-4f2c244d35e6

Rusya ile müzakerenin "çok zor" olduğunu söyleyen Zelenskiy ayrıca "Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak" ifadesini kullandı.

aa6d464a-e5bc-4380-827f-d0a2661b3cdd

KATLİAMIN ADRESİ BUÇA

Buça'dan dünyaya servis edilen kareler tüm dünyanın kanını dondurmuştu. Başkent Kiev’e yakın mesafede bulunan Buça kentinin sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AB’den Ukrayna’ya tam destek! Ortaklaşa soruşturacaklarAB’den Ukrayna’ya tam destek! Ortaklaşa soruşturacaklar
Sokaklar ceset doldu! Fotoğraflar tüm dünyayı dehşete düşürdüSokaklar ceset doldu! Fotoğraflar tüm dünyayı dehşete düşürdü
Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 15 zam netleşti!

Memura yüzde 15 zam netleşti!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı!

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kayınpederi ölüm fermanını çıkardı, Mersin'den Adana'ya kaçtı

Kayınpederi ölüm fermanını çıkardı, Mersin'den Adana'ya kaçtı

230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu

230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı milletvekili paylaştı! “Yaşlı kadının kafası yok...”

Ukraynalı milletvekili paylaştı! “Yaşlı kadının kafası yok...”

Tuvalete gitmedi, torbaya topladı! Metrelerce yüksekten...

Tuvalete gitmedi, torbaya topladı! Metrelerce yüksekten...

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

Şaşkına çeviren olay! Çocukların önünde cinsel ilişki...

Şaşkına çeviren olay! Çocukların önünde cinsel ilişki...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.