Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den 'barış müzakeresi' açıklaması! 'Rusya için daha kötü olacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesiyle birlikte Rus işgaline direnmeye devam ediyor. Sık sık dünyaya savaşın seyri hakkında açıklamalarda ve çağrılarda bulunan Ukrayna lideri son olarak Rusya ile barış görüşmeleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Zelenskiy bugün Rus güçlerinin çekildiği Buça ve İrpin kentlerini ziyaret etti. Bu bölgelerde incelemelerde bulunan Zelenskiy, Buça'dan yaptığı açıklamada savaş durumunun seyrine ilişkin net mesaj verdi.

Rusya ile müzakerenin "çok zor" olduğunu söyleyen Zelenskiy ayrıca "Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak" ifadesini kullandı.

KATLİAMIN ADRESİ BUÇA

Buça'dan dünyaya servis edilen kareler tüm dünyanın kanını dondurmuştu. Başkent Kiev’e yakın mesafede bulunan Buça kentinin sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı.

