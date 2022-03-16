Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ABD Kongresi'nde dikkat çeken gönderme

Son dakika haberi: ABD Kongresi'ne seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy önemli açıklamalarda bulundu. ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu söyledi. Zelenskiy, konuşmasında 11 Eylül saldırıları ile ilgili dikkat çeken bir göndermede de bulundu.

İşte Zelenskiy'nin açıklamalarından satır başları:

Şu anda halkımızın kaderi belirleniyor. Rusya değerlerimize, insanlığa saldırdı. Ukrayna Rusya'nın saldırıları karşısında asla yılmaz.

"11 EYLÜL'Ü HATIRLAYIN"

Ukrayna'yı anlayın. Size ihtiyaç duyuyoruz. 11 Eylül'ü hatırlayın, şeytan şehirlerinize saldırmıştı, masum insanlara saldırmıştı. Bizim ülkemiz aynı şeyi her gün yaşıyor. Ukrayna şehirlerinde Rusya gökyüzümüzü ölüm kaynağına dönüştürdü. Roketler gönderdiler, sayısız bomba attılar. Halkımızı öldürdüler. Bu teröre küresel olarak cevap verin.

UÇUŞA YASAK BÖLGE: "ÇOK MU ŞEY İSTİYORUZ?"

Bir uçuşa yasak bölge istiyoruz, çok fazla bir şey mi istiyoruz. Uçuşa yasak bölge çok fazla ise bir alternatif istiyoruz. Hava savunma sistemleri ve uçaklar istiyoruz.

ABD'NİN UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR

Biden'a kararlılığı ve demokrasiye desteğinden dolayı müteşekkirim. ABD’ye attığı adımlardan dolayı minnettarım. Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştırmış bulunuyoruz. Bu en karanlık anda size daha fazlasını yapma çağrısında bulunuyoruz. Daha fazla yaptırımlara ihtiyaç var. Yeni yaptırımlarla Rusya'nın savaş makinesini durdurmalıyız. Rusya durana kadar her gün yaptırımlar uygulayın. Tüm ABD şirketlerinin derhal Rus pazarından çıkmasını bekliyoruz. Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli. Barış, para kazancından daha önemlidir

Yeni araçlarla Rusya'nın işgalini durdurmalıyız. Yeni uluslararası kurumlara, yeni ittifaklara ihtiyaç var.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Öte yandan Zelenskiy, "Bir video izlemenizi istiyorum, Rusya'nın neler yaptığını görmeniz için bu videoyu izlemenizi istiyorum." diyerek savaşı ve yıkımları gösteren etkileyici bir video paylaştı. Kongre üyeleri Zelenskiy’i dakikalarca ayakta alkışladı.





