Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ABD ve batı ülkelerine sitem: Yalnız bırakıldık

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı tüm dünya endişeyle takip ediyor. Bugün ikinci gününe girilen savaşta sabah saatlerinde Kiev'den art arda patlama sesleri geldi. Bölgede durum her geçen gün daha kötüye giderken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy batılı ülkelere sitem dolu sözler kullandı. Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldıklarını ve sadece kendilerine yönelik destek açıklamalarının yapıldığını söyleyen Zelenskiy, "Herkes korkuyor. Destek veren herkese minnettarım. Sadece kelimelerine değil" dedi.

SON DAKİKA | ZELENSKİY: RUSYA İLE KONUŞACAĞIZ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ilk gün sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Rusya ile görüşebileceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bugün Moskova'dan Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmak istediklerini duyduk. Rusya'dan korkmuyoruz, Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz, tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Biz zaten NATO'da değiliz, fakat bu durumda hangi garantileri alacağız? En önemlisi de onları bize tam olarak hangi ülkeler verecek?" ifadelerini kaydetti.

BATILI ÜLKELERE TEPKİ: YALNIZ KALDIK

Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldıklarını ve sadece kendilerine yönelik destek açıklamalarının yapıldığını söyleyen Zelenskiy, "Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyor, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar. Devletimizin müdafasında tek başımıza kalıyoruz" ifadelerini aktardı. Sözlerinin devamında batılı ülkeleri eleştirmeye devam eden Zelenskiy, "Herkes korkuyor. Destek veren herkese minnettarım. Sadece kelimelerine değil" dedi. Aynı zamanda Zelenskiy açıklamasının sonunda, ülkesinden ayrılmadığını, kendisinin ve ailesinin Kiev’deki hükümet konutlarında kaldığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülke dışına çıkmalarının yasaklandığını duyurmuştu.



