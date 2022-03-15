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  4. Son dakika: ABD'nin komşusundan talep ettiler! "Rus füzeleri ve Rus uçakları geçememeli"

Son dakika: ABD'nin komşusundan talep ettiler! "Rus füzeleri ve Rus uçakları geçememeli"

15.03.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada Parlamentosuna seslendi. Zelenskiy, yaptığı konuşmada hava sahasının mutlaka kapatılması gerektiğini ifade ederek, "Rus füzeleri ve Rus uçakları geçememeli. Umarım bunu anlarsınız." dedi.

Son dakika: ABD'nin komşusundan talep ettiler! "Rus füzeleri ve Rus uçakları geçememeli"

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada Parlamentosuna seslendi. Rusya ile yaşanan savaş ile ilgili konuşan Zelenskiy, "Hava sahasını mutlaka kapatmalıyız. Rus füzeleri ve Rus uçakları geçememeli. Umarım bunu anlarsınız. Yaptırımlarınızı artırırsınız." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Zelenskiy'in açıklamalarından satırbaşları:

"Hava sahasını mutlaka kapatmalıyız. Rus füzeleri ve Rus uçakları geçememeli. Umarım bunu anlarsınız. Yaptırımlarınızı artırırsınız. Tek bir dolar bile kalmaz ceplerinde bu savaşı idame ettirecek."

"Maalesef yaptırımlar savaşın sonunu getiremedi."

"Rusya’nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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