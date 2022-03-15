Son dakika: Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek? Putin'in planı netleşiyor

Son dakika: Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna 'yı işgal harekatında 20. güne girildi. Ukrayna'nın bir çok şehrini bombalayan Rus ordusu başkent Kiev'e her geçen saat yaklaşıyor. Bir yandan barış müzakereleri devam ederken, diğer yandan da çatışmalar giderek şiddetleniyor. Müzakerelerde Ukrayna yönetmi Moskova'dan ateşkesi, birliklerin geri çekilmesi ve güvenlik talebinde bulunurken, Vladimir Putin'in planı da yavaş yavaş netleşiyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son dakika haberleri ve detaylar...

Zelenskiy, "Heyetimiz, Rus tarafı ile müzakerelerde adil barış için çalışıyor. Şu ana kadar müzakereler oldukça iyi. Ancak ne olacağını görmemiz gerekli. Müzakereler bugün de devam edecek" dedi.

Rusya ile savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere çabaları çerçevesinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşen Zelenskiy, "adil bir barış" istediklerini ifade etti.

Ayrıca, Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle yerinden edilmiş insanları desteklemek adına Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Biden, "Her gün on binlerce ton insani yardım malzemesi, yiyecek, su ve ilaç sağlıyoruz" dedi.

Biden, "Ukrayna’nın işgalci Rus kuvvetlerine karşı kendini savunmak için silahları olduğundan emin olacağız. Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için para, yiyecek ve yardım göndereceğiz. Ukraynalı mültecileri kollarımızı açarak karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden’dan Ukrayna’ya destek açıklaması geldi. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı kendini savunabilmesi için yeterli silahının olduğundan emin olacağını ve Ukrayna’ya para, yiyecek ve yardım göndereceğini kaydetti.

05.21

'SAVAŞA HAYIR' PANKARTINA GÖZALTI

Rusya’da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında "savaşa hayır" yazılı pankart açan Kanal 1 Editörü Marina Ovsyannikova sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada, Ukrayna’da yaşananların bir suç olduğunu ve Rusya’nın saldırgan bir ülke olduğunu ifade etmesinin ardından Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

02.20

"UKRAYNA DOĞU-BATI DİYE İKİYE BÖLÜNECEK"

Rus siyaseti ve tarihi hakkında uzman olan stratejist Dr. Tuğrul Çamaş, Türkiye Gazetesinde yaptığı açıklamada "Rus ordusunun harekât planı, bölünmüş Ukrayna senaryosuna göre çizildi. Hedefleri Kırım, Azak Denizi ve Karadeniz’le bağı kesilmiş bir Batı Ukrayna ile Rusya güdümlü Doğu Ukrayna. Dünya hazır olsun" dedi. Dr. Çamaş, Putin'in Batı Ukrayna'yı NATO ile arasında tampon yapmak istediğini söyledi.



