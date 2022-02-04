Son dakika: Ukrayna krizinde yeni perde! Rusya ile ABD arasında 'sahte video' polemiği: Saçmalık

Son dakika: Ukrayna-Rusya sınırındaki gelişmeler tüm dünyada endişeyle takip edilirken, bu kez de Rusya ile ABD arasında 'sahte video' krizi ortyaa çıktı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün akşam yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu açıkladı.

RUSYA'DAN ABD'NİN 'SAHTE VİDEO' İDDİASINA SERT YANIT

Rusya'nın RIA haber ajansının bildirdiğine göre, ABD'nin bu iddialarına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov, bu iddianın 'saçmalık' olduğunu dile getirdi.

"ADIMLARIN BİR PARÇASI"

Günlük basın toplantısında Kirby, daha önce Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmek üzere "yanıltma operasyonu" yapma hazırlığında olduğuna dair istihbarat bilgisini paylaştıklarını hatırlattı. Kirby, konuyla ilgili şu sözlere yer vermişti:

"Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya'nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz"

