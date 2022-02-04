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  4. Son dakika: Ukrayna krizinde yeni perde! Rusya ile ABD arasında 'sahte video' polemiği: Saçmalık

Son dakika: Ukrayna krizinde yeni perde! Rusya ile ABD arasında 'sahte video' polemiği: Saçmalık

04.02.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna-Rusya krizinde savaş çanları çalarken bu kez de 'sahte video' polemiği patlak verdi. ABD'nin 'Rusya provokasyon için sahte video hazırladı' iddiaları bir anda dünya gündemine otururken, Rusya'dan çok sert yanıt geldi. Moskova, söz konusu iddiaları yalanlarken ABD'nin açıklamalarını 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

Son dakika: Ukrayna krizinde yeni perde! Rusya ile ABD arasında 'sahte video' polemiği: Saçmalık

Son dakika: Ukrayna-Rusya sınırındaki gelişmeler tüm dünyada endişeyle takip edilirken, bu kez de Rusya ile ABD arasında 'sahte video' krizi ortyaa çıktı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün akşam yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu açıkladı.

RUSYA'DAN ABD'NİN 'SAHTE VİDEO' İDDİASINA SERT YANIT

Rusya'nın RIA haber ajansının bildirdiğine göre, ABD'nin bu iddialarına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov, bu iddianın 'saçmalık' olduğunu dile getirdi.

LAVROV

"ADIMLARIN BİR PARÇASI"

Günlük basın toplantısında Kirby, daha önce Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmek üzere "yanıltma operasyonu" yapma hazırlığında olduğuna dair istihbarat bilgisini paylaştıklarını hatırlattı. Kirby, konuyla ilgili şu sözlere yer vermişti:

"Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya'nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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