Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlama! Rusya füze saldırısı başlattı

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden patlama sesleri duyuldu. Rusya, Ukrayna saldırılarında en kritik öneme sahip olan başkent Kiev’e gece saatlerinde büyük saldırılar gerçekleştirdi. Rusya ordusu tarafından Kiev’in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı. Rusya'nın saldırdığı Kiev'de çok sayıda patlamanın meydana geldiği bildirildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Rusya’nın başlattığı operasyonlarda en az saldırı gerçekleşen kentlerden olan Kiev’in kent merkezine yakın noktada yer alan Podilskyi ilçesine Rusya ordusu tarafından gece yarısı başlatılan füzeli saldırılarda birçok ev, kamu alanları ve askeri alan hedef alındı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE APARTMANLARDA...

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde." dedi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

KİEV MERKEZİ İLE ARASINDAKİ MESAFE 9,8 KM

Başkent Kiev’e bağlı Podilskyi polisi, saldırıların füze saldırısı olduğuna ilişkin açıklama yaparken, aynı zamanda düşen füzelerden biri fotoğraflanarak kamuya servis edildi. Bazı noktalara saldırıların hala devam ettiği öğrenilirken, Kiev’in merkezi ile füze saldırılarının yapıldığı Podilskyi ilçesi arasındaki mesafe ise 9,8 kilometre olarak ölçülüyor. (AA/İHA)



