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  4. SON DAKİKA | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

SON DAKİKA | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

25.02.2022 06:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde ikinci gününe girildi. Rus sabotaj gruplarının girdiği Kiev'de sabah saatlerinde art arda patlamalar yaşandı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları..

SON DAKİKA | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzerinden bir gün geçti. Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Sabah saatlerinde ise başkent Kiev'de art arda patlamalar yaşandı.

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İşte dakika dakika gelişmeler...

KİEV'DE ART ARDA PATLAMALAR

05.25: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

04.41: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macron ortak açıklama yaptı. Macron, "Bu savaş ortamında bu toplantıyı yapıyoruz. Diplomasiye şans tanıyarak hareket etmeye çalıştık. Putin'in seçimi Avrupa tarihini sarsmaya çalışmaktır. Rusya'nın da imzalamış olduğu sözleşmelere aykırı bir durumdur. Bizim birliğimizi gerekli görüşmeleri gerçekleştirip diplomasiye şans tanımaya çalıştık. Müttefiklerimizin yanında yer alacağız. Siber saldırılara karşı ve dezenformasyon ile ilgili önlemlerimizi aldık. Avrupa topraklarına bir saldırı oldu. Avrupa'nın sadece tüketici pazarı olmadığını bir birlik olduğunu göstermiş olduk. Teknolojik egemenlikten de bahsediyoruz" dedi.

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04.40: Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı.

BAŞKENT KİEV'E GİRDİLER

02.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı.

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