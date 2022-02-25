Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri! "Sığınaklara inin"

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Son olarak başkent Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu rapor edildi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko halka sığınaklara yönelme çağrısı yaptı.

Reuters'tan yapılan açıklamada ise, Kiev'de elektrik santrali yakınında 5 patlama duyulduğu bildirildi.

"GENİŞ ÇAPLI BİR SALDIRI OPERASYONUNU SÜRDÜRÜYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürdüğünü açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna devletini yok etmek, Ukrayna yönetimini indirmek ve işgal kontrolünü sağlamak için Ukrayna topraklarında geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor. Rusya Federasyonu, savaş uçakları, balistik füzeler, ağır silahlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, kara birlikleri ve diğer kuvvetler ve araçlar kullanarak Rusya topraklarından, Karadeniz ve Azak Denizi, geçici olarak işgal edilen Kırım ve Donbas ve Belarus topraklarından Ukrayna’ya saldırıyor"

