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Son dakika: Ukrayna'nın doğusundaki Türk vatandaşlara 'bölgeden ayrılın' çağrısı

22.02.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, "Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımız bölgeden ayrılmalı' çağrısı yapıldı.

Son dakika: Ukrayna'nın doğusundaki Türk vatandaşlara 'bölgeden ayrılın' çağrısı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler çerçevesinde Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını kuvvetle tavsiye etti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan, Ukrayna’nın Doğu Bölgelerine seyahat ve güvenlik durumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, acil durumlarda Kiev Büyükelçilinin (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğu kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN DUYURMUŞTU

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

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