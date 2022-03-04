SON DAKİKA: Ukrayna'nın en büyük nükleer tesisi vuruldu! 'Putin amacı belli, Avrupa'nın sonu olabilir...'

Son dakika haberi: Rus ordusunun karadan nükleer santralleri kuşatması bekleniyordu fakat havadan atak yapıldı. NTV canlı yayınına bağlanan Ahmet Yeşiltepe, Ukrayna halkı için Zaporijya'nın çok önemli olduğunu bölgede havanın çok soğuk olduğunu eğer enerji ve elektrik gelmezse halkın çökeceğini Putin'in bunu planladığını ifade etti.
'Burada gerçekleşecek bir kaza Çernobil'den on kat daha büyük hasara yol açar. Orası Rus ordusunun en başından beri hedefleri arasındaydı. Ukraynalı siviller, orduyla işbirliği yaparak çelikten duvar ördü. Tankların ve diğer araçların geçmesini engellemek için çaba harcadılar. Buradan enerji gitmediği zaman askeri güç de azalacak.
Son derece düşük bir ısı var. Ukrayna'nın özellikle kuzeyinde kar da yağıyor. Eğer bu santral zarar görürse elektrik de verilemeyecek, ısınılamayacak. Zaporijya zarar görürse Ukrayna'da büyük bir yıkım olur. Putin, bu oyunu oynuyor. Her şeyi göze almış fakat sonunun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.
Zaporijya için düşünülen plan kara harekatıydı fakat Putin, havadan vurma ordusu verdi. Nükleer santral binasındaki yangın söndürüldü. Eğer Zaporijya düşerse Ukrayna halkı mental olarak büyük sıkıntılar yaşar, Rusya da tam olarak bunu istiyor.'
Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Avrupa ülkelerini Rusya'nın nükleer tehdidine yanıt vermeye çağırıyorum. Eğer Putin durdurulamazsa ortada Avrupa kalmayacak. Nükleer santral vurulursa herkes zarar görecek.' dedi.
İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika gelen son dakika haberleri:
08:33
Zaporizhzhya (Zaporjiya) Nükleer Santralı'nda çıkan yangının söndürüldüği belirtildi. Zaporijya Nükleer Santralı Basın Servisi yetkilisi, "Santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını yinelemek istiyorum" dedi.
08:13
Rusya'nın kuşatması Ukrayna'nın 3 farklı kanadından merkeze doğru ilerliyor. Kiev, Harkov, Odessa, Herson, Zaporijya ve Çernihiv kentleri saldırı altında.
06:52
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, “Patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı” dedi.
04.40
Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı. Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.
Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı.
01:48
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus birliklerinin Ukrayna'dan geri çekilmesini ve çatışmaların durması gerektiğini söyledi.
01:43
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi.
01:40
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.
01:31
ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki "insani krizi" gerekçe göstererek Ukrayna, Rusya ve 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurduğu bildirildi.
CBS kanalına konuşan ve isminin açıklanması istemeyen iki ABD'li yetkili ise ABD'nin Ukrayna'nın yanı sıra Rusya, Belarus, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya da sınır dışı işlemlerini durdurduğunu kaydetti.
01:09
Ukrayna'daki siviller için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tıbbi yardımlarını taşıyan kargo uçağının, Polonya'daki Varşova Havalimanı'na iniş yaptığı açıklandı.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, toplam 36 tonluk tıbbi ekipmanın, örgütün Dubai'deki deposundan uçağa yüklenerek Ukrayna'nın komşu ülkelerinden Polonya'ya ulaştırıldığı bildirildi.
00:47
Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için protesto eylemleri devam ediyor.
Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemlerine yüzlerce kişi katıldı.
00:14
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi.
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