SON DAKİKA: Ukrayna'nın en büyük nükleer tesisi vuruldu! 'Putin amacı belli, Avrupa'nın sonu olabilir...'

Son dakika haberi: Rus ordusunun karadan nükleer santralleri kuşatması bekleniyordu fakat havadan atak yapıldı. NTV canlı yayınına bağlanan Ahmet Yeşiltepe, Ukrayna halkı için Zaporijya'nın çok önemli olduğunu bölgede havanın çok soğuk olduğunu eğer enerji ve elektrik gelmezse halkın çökeceğini Putin'in bunu planladığını ifade etti.

PUTİN ÖZELLİKLE SALDIRI EMRİ VERDİ! 'AMAÇ ELEKTRİĞİ KESMEK'

'Burada gerçekleşecek bir kaza Çernobil'den on kat daha büyük hasara yol açar. Orası Rus ordusunun en başından beri hedefleri arasındaydı. Ukraynalı siviller, orduyla işbirliği yaparak çelikten duvar ördü. Tankların ve diğer araçların geçmesini engellemek için çaba harcadılar. Buradan enerji gitmediği zaman askeri güç de azalacak.

'PUTİN BU OYUNU OYNUYOR, BÜYÜK BİR YIKIM OLUR'

Son derece düşük bir ısı var. Ukrayna'nın özellikle kuzeyinde kar da yağıyor. Eğer bu santral zarar görürse elektrik de verilemeyecek, ısınılamayacak. Zaporijya zarar görürse Ukrayna'da büyük bir yıkım olur. Putin, bu oyunu oynuyor. Her şeyi göze almış fakat sonunun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.

'RUSYA TAM OLARAK BUNU İSTİYOR'

Zaporijya için düşünülen plan kara harekatıydı fakat Putin, havadan vurma ordusu verdi. Nükleer santral binasındaki yangın söndürüldü. Eğer Zaporijya düşerse Ukrayna halkı mental olarak büyük sıkıntılar yaşar, Rusya da tam olarak bunu istiyor.'

ZELENSKİY: RUSYA, NÜKLEER SANTRALİ VURAN İLK ÜLKE OLDU! AVRUPA'NIN SONU OLUR...

Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Avrupa ülkelerini Rusya'nın nükleer tehdidine yanıt vermeye çağırıyorum. Eğer Putin durdurulamazsa ortada Avrupa kalmayacak. Nükleer santral vurulursa herkes zarar görecek.' dedi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika gelen son dakika haberleri:

08:33

Zaporizhzhya (Zaporjiya) Nükleer Santralı'nda çıkan yangının söndürüldüği belirtildi. Zaporijya Nükleer Santralı Basın Servisi yetkilisi, "Santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını yinelemek istiyorum" dedi.