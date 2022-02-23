Son dakika: Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Rus bayrağı indirildi, tahliyeler başladı... İşte dakika dakika yaşananlar

Rusya-Ukrayna krizinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'taki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması gerilimi tırmandırdı. Putin'e karşı Batı'dan yaptırım kararları peş peşe alınırken, dünya alarm durumuna geçti. Rusya, ordularına Ukrayna'nın doğusuna girme emri verirken, Batı ülkeleri Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını, hatta bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğini belirtiyor. Bölgede sıcak çatışmanın her an başlaması bekleniyor.

İşte Rusya-Ukrayna krizinde bölgede dakika dakika yaşananlar;

RUSYA, DİPLOMATLARI TAHLİYE ETMEYE BAŞLADI

15.30 : Reuters, Rusya'nın Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etmeye başladığını ve Ukrayna'daki Rus büyükelçiliği binasındaki Rus bayrağının indirildiğini duyurdu.

13.05: Reuters: Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

12.40 : Ukrayna Parlamentosu, meşru müdafaayı ve sivillere silah taşıma izni verilmesini onayladı

1 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ, 6 YARALI VAR

12.10 : Ukrayna Ordusu’nun Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın desteklediği birliklerin saldırılar gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bombardıman sonucunda 1 Ukraynalı asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralanarak yaşamını yitirdi. Çatışmalarda 1’i ağır toplam 6 asker yaralandı" denildi. Açıklamada Donbass’taki ayrılıkçıların 81’i ağır toplam 96 saldırı gerçekleştirdiği ve BM-21 Grad roketatar sistemi, 152 mm ve 122 mm çaplarında toplar, tanksavar bombaatar ile büyük makineli tüfekler kullandığı ifade edildi.

11.30 : Ukrayna, Rusya'da bulunan vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

10.59 : Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 18-60 yaş arasındaki yedekleri maksimum 1 yıl sürecek hizmet için göreve çağırdı.

10.20 : Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik ilerleyişi sonrası Vladimir Putin ile Joe Biden arasında planlanan zirvenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

10.00 : Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, televizyonların canlı yayınladığı basın toplantısında Rusya'nın farklı rotalardan ülkesine saldırma ihtimali bulunduğunu söyledi. Büyükelçi Bodnar, "Rusya işgalci ordularını gönderiyor" dedi.

Ukraynalı diplomat, Kiev yönetiminin krizin çözülmesi için diplomasiye bağlılığını teyit etti, ancak diplomasinin işe yaramadığı görülürse en etkili yolun yaptırımlar olduğunu vurguladı.

Almanya'nın Kuzey Akım 2'yi rafa kaldırmasını ve diğer Batılı ülkelerin duyurduğu yaptırımları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Büyükelçi Bodnar, diğer ülkelere de yaptırım çağrısında bulundu.

Ukraynalı diplomata göre, Rus saldırganlığına verilecek en güzel cevap Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabulü olur.

09.15 : Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda dışişleri bakanları, Çarşamba günü Rusya'nın büyükelçilerini çağırarak Putin'in eylemlerine karşı olduklarını ifade etti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin henüz Rusya'nın büyükelçisini sınır dışı etme adımını atmadığını ancak bu seçeneği de diğer ülkelerin liderleriyle tartıştığını söyledi.

Bir büyükelçiyi sınır dışı etmek, en ciddi dış diplomasi önlemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

09.05 : Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna krizinde diplomatik çözüm arayışına hazır olduklarını söyledi. Putin ayrıca, Rusya'nın güvenlik ve çıkarlarının müzakere edilemez olduğunu vurguladı.

08.20 : Büyük bir yaptırım fırtınasıyla karşılaşan Rusya'yı hedef alan Avustralya, Moskova'ya ek yaptırımları ilan etti. Rusya Güvenlik Konseyi üyesi sekiz isme seyahat yasağı getiren ilk yaptırım paketinde ayrıca ekonomik maddeler de var.

Başbakan Scott Morrison, Rusya lideri Vladimir Putin'in yüksek ihtimalle Ukrayna'nın tamamını işgal etmek için 24 saat içinde harekete geçeceğini söyledi.

Morrison ayrıca, Ukrayna'dan ülkesine gelmek isteyen kişilerin vize başvurularına öncelik verilmesi konusunda göçmenlik dairesine talimat verdi. Şu anda öğrenci vizeleri, aile vizeleri ve diğer vize türleri de dahil olmak üzere yaklaşık 430 başvuru var.

Yaklaşık 38 bin Ukrayna kökenli insan Avustralya'da yaşarken; Başbakan Morrison 1400 civarında Avustralya vatandaşının da şu anda Ukrayna'da olduğunu belirtti.

08.15 : Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta hareket eden tankların fotoğraflarını gece yarısı 00.52'de dünyaya geçti.

Sekiz yıldır Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgenin bağımsızlığını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayrıca Donetsk ve Lugansk'a asker göndereceğini duyurmuştu.

08.00 : Uydu fotoğrafları, kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin bağımsızlığını tanıyan Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı için son hazırlıkları yaptığını gösteriyor.

07.55 : Rusya'ya yaptırım açıklayan ülkeler arasına Japonya da katıldı. Kameralar karşısına geçen Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına yaptırımlarla yanıt verdiklerini vurguladı.

Ülkesindeki Rus tahvillerinin ihracını yasaklayacağını duyuran Başbakan Fumio Kişida, bazı Ruslara yönelik vize yasağı ve varlık dondurmaları da uygulanacağını söyledi.

Kişida, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme kararının Ukrayna'nın egemenliğini ihlali anlamına geldiğini kaydetti. Tokyo, gerilimin artması halinde ek önlemler uygulamaya hazır.

07.45 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Lugansk'a göndereceği askerlerin 'barış gücü' olarak tanımlanamayacağını söyledi. Guterres, "Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanıma kararı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir" ifadesini kullandı.

07.40 : Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Doğu Avrupa'ya yüzlerce asker daha göndereceğini ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

07.35 : ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yarın yapacağı görüşmeyi iptal etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı Washington'da ağırlayan Blinken, ortak basın toplantısında Lavrov'a bir mektup göndererek toplantıya katılmama kararını ilettiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, "İşgal gerçekleştiğine göre artık görüşmenin bir anlamı kalmadı'' dedi.

RUSYA KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDİYOR

07.25 : Avrupa'nın birçok ülkesinde Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlendi. Almanya'dan Çekya ve Fransa'ya birçok ülkede yaşayan Ukraynalılar sokaklara inip Rus lider Putin'i protesto etti.

Putin'in durdurulmasını isteyen göstericiler, 'Ukrayna'dan elini çek', 'Putin savaştır', 'Moskova evine dön', 'Savaşı durdur' ve 'Putin'e hayır de' gibi pankartlar taşıdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'ne yürüyen kalabalığın ellerinde pankartların yanı sıra Ukrayna bayrakları da vardı.

Ukrayna'da ise birçok şehirde gösteriler vardı. Başkent Kiev'deki Rus Büyükelçiliği'nin önünde toplananların açtıkları pankartlardan biri manidardı: 'İmparatorluklar ölmeli!'

Rusya, akşam saatlerinde Kiev Büyükelçiliği'ndeki personelinin tahliye edileceğini açıkladı. Moskova, diplomatlarının çok sayıda tehdit aldığını savunuyor.

BIDEN DÜNYAYA İLAN ETTİ

07.10 : ABD Başkanı Joe Biden beklenen konuşmasını Salı akşam saatlerinde gerçekleştirdi, kameralar önünde Rusya'yı vuracak yaptırımları dünyaya ilan etti.

Washington'ın yaptırım paketindeki en önemli madde, Rusya'nın Batılı ülkelerden borç almasını engellemek oldu. Moskova artık Batı'dan para elde edemeyecek, ABD ya da Avrupa piyasalarında işlem yapamayacak.

Rus mevkidaşı Putin'in Ukrayna'yı işgal etmek için bahaneler ürettiğini kaydeden Joe Biden, Rusya'nın iki büyük mali kurumu VEB bankası ve ordu bankasına yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD lideri, Rusya'nın seçkin isimleri ve onların aile fertlerinin de birkaç gün içinde hedef alınacağını söyledi.

Gerginliğin tırmanması halinde yaptırımları artıracaklarını belirten Biden, Rusya'nın komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. ABD Başkanı, Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla ABD askeri gönderilmesine onay verdiğini de ekledi.





