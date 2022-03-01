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  4. Son dakika: Ukrayna ve Rusya müzakeresi sonrası Zelenski'den açıklama! 'İstediğimiz bir sonuç çıkmadı'

Son dakika: Ukrayna ve Rusya müzakeresi sonrası Zelenski'den açıklama! 'İstediğimiz bir sonuç çıkmadı'

01.03.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rus ve Ukraynalı heyetler bir araya geldi. Dünyanın merakla izlediği görüşme 6 saat sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Zelenskiy, Rusya’nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ukrayna ve Rusya müzakeresi sonrası Zelenski'den açıklama! 'İstediğimiz bir sonuç çıkmadı'

Son dakika haberi! Ukrayna-Rusya savaşında 5. gününde, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşme sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamada bulundu.

"SAVAŞ SUÇLUSU OLAN BİR DEVLET BMGK ÜYESİ OLMAMALI"

Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Zelenskiy, Rusya’nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Ukrayna ve Rusya müzakeresinin ilk turu sona erdi! 6 saatlik görüşme sonrası ilk açıklamaSON DAKİKA: Ukrayna ve Rusya müzakeresinin ilk turu sona erdi! 6 saatlik görüşme sonrası ilk açıklama

BELARUS SINIRINDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Ukrayna ve Rusya heyetleri Belarus sınırın yapılan görüşmede müzakare etmişti. Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna’nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer aldı. Görüşme yaklaşık 6 saat sürdü.

görüşme


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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