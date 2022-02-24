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  4. Son dakika! Ukrayna'ya operasyon bu sözlerle başladı... Putin'den flaş açıklamalar

Son dakika! Ukrayna'ya operasyon bu sözlerle başladı... Putin'den flaş açıklamalar

24.02.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak bölgeden gelen son dakika haberine göre Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesine operasyon başladı. Devlet Başkanı Putin, ulusa sesleniş konuşmasında operasyonu bizzat duyurdu ve flaş açıklamalar yaptı. NATO'yu hedef alan ve "Sessiz kalamayız" diyen Putin, "Rusya'nın, NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" dedi.

Son dakika! Ukrayna'ya operasyon bu sözlerle başladı... Putin'den flaş açıklamalar

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle Ukrayna işgali başladı. Putin, ulusa sesleniş konuşması yaparak Donbass'a operasyonun başlatıldığını duyurdu. Donetsk ve Luhansk'ta hararetli saatler yaşanırken, Kiev'den de patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Öte yandan Putin'den de ulusa sesleniş konuşmasında flaş açıklamalar geldi. İşte Putin'in ilk sözleri...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü imzaladığı kararnamenin ardından, 2014'teki Meydan darbesinde bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, 8 yıllık bir sürecin ardından Rusya tarafından resmen tanındı.

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Alınan bu karar sonrasında, ABD başta olmak üzere NATO ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiği' iddiasıyla yeni yaptırımlar uyguladı.

Rusya'nın kararı, uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam edilirken, Ukrayna ordusu da Donbass'a yönelik saldırılarını artırdı.

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Son olarak Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin konuşmasında, "Rusya'nın, NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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