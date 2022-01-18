SON DAKİKA | Ulaşıma kar engeli! Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu çift taraflı trafiğe kapandı

Kar yağışının etkisin artırmasıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.
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