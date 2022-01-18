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  4. SON DAKİKA | Ulaşıma kar engeli! Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu çift taraflı trafiğe kapandı

SON DAKİKA | Ulaşıma kar engeli! Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu çift taraflı trafiğe kapandı

18.01.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışının etkisin artırmasıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

SON DAKİKA | Ulaşıma kar engeli! Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu çift taraflı trafiğe kapandı

Son dakika haberi: Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

UZUN ARAÇ TRAFİĞİ

İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ankara Bursa
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