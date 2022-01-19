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Son dakika: Ulaşıma kar engeli! Türkiye genelinde 12 yol ulaşıma kapatıldı

19.01.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, kar yağışının etkisini artırmasıyla Türkiye'de birçok noktada ulaşım zorluğu yaşanmaya başlandı. Karayolları'ndan 17.00'de yapılan açıklamaya göre 12 yol kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Son dakika: Ulaşıma kar engeli! Türkiye genelinde 12 yol ulaşıma kapatıldı

Son dakika haberi... Karayolları kar nedeniyle çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada saat 17:00 itibarıyla Türkiye genelindeki yol ağların durumu paylaşıldı.

Karayolları'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

446 adet kar mücadele merkezinde 10.916 adet makine-ekipman ve 12.645 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere; 540 bin ton tuz, 340 bin m3 tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolanarak kullanılmaktadır.

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Ayrıca, yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 km kar siperi yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir.

Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlük ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Bütün karla mücadele araçları kameralar ve Araç Takip Sistemleri ile takip edilmekte, Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır.

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19 Ocak 2021 Çarşamba Saat 17.00 itibarıyla ülkemizdeki güncel yol durumu aşağıda yer almaktadır:

Ankara-İstanbul Otoyolu’nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesi sürdürülmektedir. Bolu Tüneli girişinde İstanbul yönü yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ankara yönünde trafik ağır seyretmektedir. Çaydurt -Yeniçağa Kavşakları arasında, Ankara yönündeki 5 km’lik konvoyun 1-2 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafik ağır akıcıdır. Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir. Trafik yoğunluğunun eritilmesiyle yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00’e kadar sürmesi beklenmektedir.

KAPATILAN YOLLAR

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Nurdağı- Narlı Kavşağı arası, Gaziantep-Kuzey Kavşağı-Gaziantep Batı Kavşağı arası, Nizip KavşağıGaziantep Doğu Kavşağı arası ulaşıma kapatılmıştır.

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu’nun Gaziantep ili otoyol kesiminde; toplam 20 araç ve 20 personel ile çalışmalar devam etmektedir.

Van-Tatvan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bingöl-Diyarbakır Yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Arapgir-Kemaliye Yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Arapgir Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bitlis Van Yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Van Gürpınar 10.45 itibarıyla Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Muş Tatvan Yolu 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bitlis-Muş Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
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