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  4. Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammı açıklaması

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray'da yapılan zamma ilişkin olarak "Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammı açıklaması

İstanbul'da gece yarısından itibaren Marmaray'a da zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;

Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'ye, tam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

TCDD, zammı kendilerinin değil İBB'nin yaptığını belirterek "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandı. TCDD sadece işletmeyi yapıyor" dedi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kon ile ilgili olarak "Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA-DHA-Mynet


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Anahtar Kelimeler:
Marmaray zam

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
vay arkadaş, işine gekince tcdd ue bağlıyız de işine gelince ibbye kararı de helal olsun valla yüzsüzlükte çığır açtınız. behey zındıklar madem ibb kararları sizi bağlıyor neden ozaman ibb tüm ulaşımları ücretsiz yaptığı resmi tatillerde siz, " biz tcdd'ye bağlıyız" deyip para almaya devam ettiniz? işinize gelince tcddye, işinize gelmeyince ibb bağlıyız. hey yavrum heyy çevir kazı yanmasın...
marmaraya zam istanbuldaki ulaşımm zammından önce yapıldı alavere dalavereye gerek yok , kılıf aramasınlar
kötü işler ibb iyi işler biz yaptırdık yoksa bunların yapacağı yoktu tabi saf çok verin odunu aman üstünüze birşey bulaşmasın elektrik doğalgaz su benzin vergi bunlarda ibb yaptı tamam yapılan zam çok ama sizde çok iyi değilsiniz yani zaten her koşulda öpülen vatandaş oluyor giden kucaklıyor gelen kucaklıyor sonumuz ne olacak bakalım hayırlısı
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