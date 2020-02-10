Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammı açıklaması

İstanbul'da gece yarısından itibaren Marmaray'a da zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;

Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'ye, tam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.

TCDD'DEN AÇIKLAMA



TCDD, zammı kendilerinin değil İBB'nin yaptığını belirterek "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandı. TCDD sadece işletmeyi yapıyor" dedi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kon ile ilgili olarak "Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA-DHA-Mynet





