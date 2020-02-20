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  4. Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin açıklama

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 17:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Sadece kara kutularla ilgili incelemeler 15 Şubat 2020 tarihinde sonuçlanmıştır. Gerek CVR, gerekse FDR çözümleri sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen analiz ve değerlendirme çalışmaları halen devam etmektedir." denildi.

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları’na ait uçakla ilgili) 12 Şubat 2020 tarihinde NTSB, FAA ve Boeing uzmanlarından oluşan bir heyet ile beş personelimiz kara kutuları incelemek üzere Almanya Kaza İnceleme Ünitesine intikal etmiş ve sadece kara kutularla ilgili incelemeler 15 Şubat 2020 tarihinde sonuçlanmıştır. Gerek CVR, gerekse FDR çözümleri sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen analiz ve değerlendirme çalışmaları halen devam etmektedir." denildi.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sabiha Gökçen uçak kazası

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