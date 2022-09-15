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Son Dakika: Sahte alkol üretimine karşı ülke genelinde 'Zincir' operasyonu! 641 adrese baskın, 178 kişi hakkında gözaltı kararı

15.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte alkol piyasaya sürmeye hazırlanan suç gruplarına yönelik 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 'Zincir' operasyonu düzenledi. Sahte içki operasyonu kapsamında 641 adrese baskın yapılırken, 178 kişi için gözaltı kararı verildi. İşte operasyonun detayları...

Son Dakika: Sahte alkol üretimine karşı ülke genelinde 'Zincir' operasyonu! 641 adrese baskın, 178 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı “Zincir” operasyonu başlattı. 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste gerçekleşen operasyonda, 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan kaçak/ sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor. KOM birimlerince 2022 yılı ilk 8 ayında gerçekleştirilen bin 113 operasyonda 778 bin 166 litre ile 275 bin 923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Bununla birlikte yapılan başarılı operasyonlarla yaklaşık 400 Milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.

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KAÇAK ALKOL SATIŞINA KARŞI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

KOM birimlerince, yasa dışı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının; Temin etmiş oldukları hammaddeleri damıtma kazanları ile damıtarak elde ettikleri alkolleri aroma verici kimyasal maddeler ile karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise üretmiş oldukları etil alkolü yüzey temizleyici/dezenfektan adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yolu ile alıcılara ulaştırıldığı, ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri yurt dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

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ÜRETİM VE ULAŞIM ZİNCİRİ DEŞİFRE EDİLDİ

Kaçak/sahte alkol ile alkollü içkinin üretiminden tüketiciye ulaşımına kadar oluşan zincirin deşifre edilmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimlerince uzun süreli takip gerçekleştirildi. Bu takip sonucu 7 ilde faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edilerek yasa dışı üretim, tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkartıldı. Ölümlere sebebiyet veren kaçak/sahte alkollü içki alanında faaliyet gösteren suç gruplarının deşifre edilmesi ve tedarik zincirinin çökertilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde “Zincir” kod isimli operasyon başlatıldı.

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178 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyon çerçevesinde alkollü içkiyi; kaçak ülkeye sokan, sahte üreten ve bunları kargo yolu ile gönderen suç gruplarının deşifre edilmesi amacıyla suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste arama yapıldı. 178 şüpheli gözaltına alınması işlemine ise devam ediliyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sahte içki sahte alkol
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