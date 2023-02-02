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  4. SON DAKİKA | 'Ülkemizde az sayıda vaka bildirilmiştir' Bakan Koca'dan Strep-A açıklaması! Aileleri böyle uyardı '24 saat sonra...'

SON DAKİKA | 'Ülkemizde az sayıda vaka bildirilmiştir' Bakan Koca'dan Strep-A açıklaması! Aileleri böyle uyardı '24 saat sonra...'

02.02.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Strep-A ile ilgili yaptığı açıklamada eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A grubu Beta-Hemolitik Streptokok vakaları bildirildiğini vurgulayarak "Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 'Ülkemizde az sayıda vaka bildirilmiştir' Bakan Koca'dan Strep-A açıklaması! Aileleri böyle uyardı '24 saat sonra...'

Son dakika haberi: Son dönemde tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde Strep-A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlar var. Özellikle çocukların sağlığını tehdit etmemesi açısından ailelere, belirtilere ilişkin önemli uyarılar yapılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Strep-A açıklaması geldi. Bakan Koca açıklamasında "Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A grubu Beta-Hemolitik Streptokok vakaları bildirilmektedir. Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ ÖNLEME YOLU, ELLERİN SIKÇA SABUN VE SUYLA YIKANMASIDIR"

Bakan Koca açıklamasının devamında "Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır." dedi.

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"İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLANDIKTAN 24 SAAT SONRA..."

Koca, ilaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılığın artık söz konusu olmadığını da vurguladı.

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BAKAN KOCA UYARDI

Bakan Koca ailelere uyarı da yaparak "Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

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Fahrettin Koca

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