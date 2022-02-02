Son dakika: Ülkesinde tutuklanan Çinli iş adamına akılalmaz tuzak! Tam 225 milyon lira... "Kocamı soyuyorlar"

Türkiye'de bir inşaat şirketi kuran Çinli iş insanı Yiming Aikebaire ülkesinde tutuklandı. Türkiye'deki çeşitli bankalarda parası olan iş insanının başına gelenler ise bununla sınırlı kalmadı. Aikebaire'nin başına gelen olayı duyan dolandırıcılar, iş insanını 225 milyon lirasına haciz koydurmak için işe koyuldu. İş insanının eşi ise ortaya çıkarak, "Kocamı soyuyorlar" dedi ve dolandırıların tezgâhını bozdu. İşte ilginç dolandırıcılık haberinin detayları...

Çinli Yiming Aikebaire (54), inşaat işiyle uğraşıyordu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur Özerk bölgesindeki Hoten şehrinde inşaat şirketi olan iş insanı, 2014'te arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye gelip merkezi Avcılar'da bulunan "Güzelmekan İnşaat" isimli şirket kurdu.

ÜLKESİNDE TUTUKLANDI

Türkiye'de birden fazla gayrimenkul satın alan Aikebaire, özel bir bankada birden fazla hesap açtırarak yaklaşık 225 milyon lirayı bankaya yatırdı. Sabah'ta yer alan habere göre iş insanı, 2015'te Çin'e geri döndü ve iddiaya göre yasa dışı ticaret yaptığı ve kara para akladığı öne sürülerek tutuklandı.

"KOCAMI SOYUYORLAR"

Yiming Aikebaire'nin tutuklandığını öğrendikten sonra sahte senetler düzenleyen sözde alacaklılar ve hatta avukatlar, icra müdürlüklerine başvurarak bankadaki 225 milyon liraya haciz koydurmak istedi. Ardından iş insanının eşi Mali Rena ortaya çıkarak, "Kocamı soyuyorlar" dedi. Sahte vekâletnameler düzenleyen bazı avukatlar, bankaya koşarak parayı çekmek istedi.

PARAYA TEDBİR KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılığı, Aikebaire'nin eşinin şikâyeti üzerine soruşturma açtı. Savcılık, icra takibine konu senetler üzerinde Adli Tıp tarafından incelemeler başlattı. İş insanının Tapu Müdürlüğü'nden imza yazı örnekleri temin edildi. Senetler üzerindeki incelemede Aikebaire tarafından atıldığı iddia edilen imzaların hepsinin sahte olduğu belirlendi. Savcılık, Çin Halk Cumhuriyeti adli makamlarına başvurarak yardımlaşma talebinde bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin resmi cevap verildi. İş insanının 1 Aralık 2015'te Çin'e giriş yaptığı, halen ülkelerinde olduğu belirtilerek, "Yiming Aikebaire, 2015'ten beri kimseye vekâlet vermediğini, sözde alacaklı olduğunu ifade eden tüm şahısları tanımadığını belirtir" şeklinde yazı gönderdi. Savcılığın talebi üzerine, bankadaki 225 milyon liraya tedbir konuldu.

